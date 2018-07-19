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'Adnan Oktar' soruşturmasında tutuklanan sayısı 157'ye yükseldi
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 157'ye yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, savcılık ifadeleri tamamlanan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 14'ü daha "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.
Böylece, aralarında Oktar'ın da bulunduğu toplam 157 şüpheli tutuklanmış oldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Bu şüphelilerden, 14'ü, 13'ü adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı, 11 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
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