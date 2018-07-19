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Bedelli, ikinci el piyasasını canlandırdı: At, balık, dumbell...
Bedelli askerlik haberlerinin ardından ikinci el piyasası canlandı. İnternet üzerinden birçok kişi ellerindeki malları çıkarmaya çalışıyor. Bu ürünler arasında at, balık ve dumbell dahi bulunuyor
15.000 lira karşılığında bedelli askerlik yapmak için para toplama telaşına
düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkardı.
Söz konusu internet sitelerinde bedelli askerlik yapacağını ifade eden bir kişi atını 25.000 liraya satıyor. Çalıştığı ağırlıkları satan bir kişi de dumbell'lar için 175 lira fiyat biçerken bu ilanlar arasında en ilginci balıklı olan. Bu ilanda Necmettin isimli bir vatandaş, 200 adet balığının adedini 20 TL'ye bedelli askerlik ücretini karşılamak için satıyor.
PAZARTESİ GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi 13.00'te toplanacak.
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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