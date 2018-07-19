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112 çalışanı Tuğba kurtarılamadı

Artvin'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım (28), için görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Yıldırım, gözyaşları arasında memleketi Mersin'e uğurlandı
19 Temmuz 2018 11:01
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112 çalışanı Tuğba kurtarılamadı

Kaza, önceki gün saat 09.00 sıralarında, Artvin Hopa ilçesi Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görev sonrası nöbetten çıkan ve evine gitmek üzereyken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Yıldırım, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN

Hayatını kaybeden 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım için 2 yıldır görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene polis memuru eşi Caner Yıldırımın yanı sıra, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal, sağlık çalışanları, polis memurları, mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Sağlık çalışanları ve polis memurlarının omzunda taşınan tabutunun hastane bahçesine getirilişi sırasında, Yıldırımın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Törende, meslektaşları Tuğba Yıldırımın tabutu üzerine görev sırasında giydiği yeleğini örttü. Kuranı Kerim okunan ve helallik alınan törende, Yıldırımın Sarp Sınır Kapısı'nda görevli eşi polis memuru Caner Yıldırım ve meslektaşları gözyaşı döktü.

KADERİMİZDE BU DA VARMIŞ

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, törende bir konuşma yaparak, büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Akalın, Tuğba arkadaşımızı uğurlamanın acısını yaşıyoruz. Başta eşi Caner kardeşim olmak üzere, 112 sağlık çalışanları, polis teşkilatı ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Kaderimizde bu da varmış. Allah Tuğba kardeşimize rahmet eylesin mekanı cennet olsun dedi.

Törenin ardından Tuğba Yıldırım, 112 Ambulansları eşliğinde toprağa verileceği memleketi Mersine

Doğan Haber Ajansı
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