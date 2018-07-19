|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de trafik kazasında 1 çocuk öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Alınan bilgiye göre, Barış Özer'in (16) kullandığı 33 DRE 13 plakalı motosiklet, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi'nde park halinde bulunan 33 D 4939 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada Özer ve motosikletteki arkadaşı 13 yaşındaki Caner K, ağır yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Özer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bu haber 655 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI