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OHAL bitti, sakal gitti
OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.
OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.
Atıcı, TBMM'deki Berber Salonuna beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle geldi.
Milletvekili Atıcı: 2017'de "Temmuz ayında sakalımı uzatmaya başladım. OHAL'e tepki olarak bunu yaptım. Zamanla insanlar sormaya başladı 'yas mı var' diye. Bu süreçten (OHAL) daha kötü, yas tutulacak ne olabilir? OHAL devam ettiği sürece sakalımı kesmeyeceğim" şeklinde konuşmuştu.
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