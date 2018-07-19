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Kayıp kamyoncu devrilen araçta ölü bulundu
Kastamonu'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kamyon sürücüsü, ormanlık alanda uçuruma devrilen araçta ölü bulundu
Kastamonu'da ailesinin ve çalıştığı firmanın kayıp başvurusu yaptığı kamyon sürücüsü, ormanlık alanda devrilen araçta ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde il merkezine ulaşımın sağlandığı karayolunun 5. kilometresindeki ormanlık alanda, yaklaşık 55 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler 06 FP 9537 plakalı kamyonda sürücü Mahmut Dilek'in (44) cansız bedenine ulaştı.
Dilek'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna konulan sürücünün cesedi, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sürücü Mahmut Dilek hakkında, ailesi ve kamyonun bağlı olduğu firma tarafından kayıp başvurusu yapıldığı, birkaç gün önce olduğu tahmin edilen kazanın vatandaşların fark etmesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.
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