Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "yeni seçildiği AK Parti Grup Başkanlığı görevi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclisin fonksiyonunun nasıl olacağı, terörle mücadele ve bedelli askerlik teklifleri" konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Terörle mücadele kanunu teklifi" ile ilgili soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin hemen yanı başında Suriye'de iç savaşın devam ettiğini, emperyal bir hayaletin bölgede farklı tür, angajmanlar ve ilişkiler çerçevesinde stratejiler düzenlediğini aktaran Bostancı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin, yıllardır bilinen örgütler üzerinden yürüdüğünü, 17-25 Aralık ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ terör örgütü ile sürdüğünü dile getirdi.

Naci Bostancı, Mecliste 20 Temmuz 2016'da OHAL kararı alındığını anımsatarak, OHAL'in, bu terör örgütleriyle mücadele edilirken, anayasal yöntem olarak demokratik sistemin içerisine yerleştiğini bildirdi.

OHAL ile iki yıldır, teröre ve özellikle 15 Temmuz'u gerçekleştiren FETÖ'ye karşı çok kararlı bir şekilde, bütünüyle onları kamudan ve toplumsal hayatın iinden söküp atmaya yönelik mücadele sürdürdüklerine işaret eden Bostancı, OHAL'in dün gece itibariyle sona erdiğini ifade etti. Bostancı, OHAL bittikten sonra bir süre daha, bu mücadeleyi sürdürenlerin elinde, toplumun selameti ve barışı bakımından imkanların olması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, söz konusu teklifin, tamamen terörle mücadele mantığı çerçevesinde, halkın huzuruna ve esenliğine katkı sağlayacak tarzda düşünülerek hazırlandığını anlattı.

"Askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılama yöntemi"

Açıklamasında bedelli askerlik konusuna da değinen Bostancı, bunun çok önemli olduğuna belirtti.

Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ulusal ordu anlayışıyla silahlı kuvvetlerinin örgütlendiği bir Cumhuriyet'tir. Ulusal ordu, hem bizim için çok hayatidir ve vatan savunması bakımından çok önemli görevleri vardır hem de ulusal bilincin teşekkülünde çok önemli bir rolü yerine getirir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin bu vasfının devam etmesine ilişkin hassasiyet her zaman muhafaza ediliyor. Bedelli askerlik esasında; toplumsal şartların getirdiği bir ihtiyaç olarak silahlı kuvvetlerin kendi bünyesine alabileceğinden daha fazla askerlik çağına gelmiş olanların, bu hizmetlerini topluma yönelik olarak yapmaları ve bunu talep etmeleri halinde, silahlı kuvvetlere ilişkin hizmetlerini bir başka yöntemle yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımdır.

Eğer kişinin şartları ve durumu, bedelli biçiminde bu görevi ifa etmesine imkan tanıyor ise bunu onlara verilen bir hak olarak görmek gerekir. Çünkü bedelli; askerlik çağına gelmiş ama askeriyenin alabileceğinden daha fazla olan kesimleri bir şekilde eritebilmek ve nüfusun olağan akışı içerisinde teşekkül eden bu sayının askerliğe ilişkin taleplerini, askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılayabilmek için bir yöntemdir."

Naci Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu bildirdi.

"Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz." diyen Bostancı, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti.