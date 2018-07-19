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Uludere'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Uludere ilçesinde icra edilen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Uludere bölgesinde devam eden operasyonda, 18 Temmuz'da icra edilen hava harekatı neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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