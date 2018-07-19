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OHAL'in yerine geçen yeni düzenleme komisyonda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Türkiye'nin bir daha asla FETÖ gibi bir terör örgütüyle yüz yüze gelmemesi, mevcut terör örgütünün tamamen ülkeden kazınması ve muhtemel başka terör örgütlerinin uygulayacakları eylemler ve planlarla ilgili olarak hukuki düzenlemelerin bir geçiş dönemi süreci içerisinde olması gerektiğine inandığımız için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk
19 Temmuz 2018 11:39
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OHAL'in yerine geçen yeni düzenleme komisyonda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Türkiye'nin bir daha asla FETÖ gibi bir terör örgütüyle yüz yüze gelmemesi, mevcut terör örgütünün tamamen ülkeden kazınması ve muhtemel başka terör örgütlerinin uygulayacakları eylemler ve planlarla ilgili olarak hukuki düzenlemelerin bir geçiş dönemi süreci içerisinde olması gerektiğine inandığımız için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, 27. Dönem'de ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Komisyon Başkanı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Adalet Komisyonu'nun teknik çalışma yapan tam bir hukuk komisyonu olduğunu belirterek Türkiye'deki çok önemli kanunların bu komisyondan geçtiğini söyledi.

Köylü'nün konuşmasının ardından komisyonun ilk mesaisi terör örgütleriyle mücadele kapsamında, AK Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi oldu.

Teklif sahibi olarak komisyona AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bilgi verdi. Görüşmelerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da hazır bulundu.

Zengin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da OHAL'in ilan edildiğini anımsatarak OHAL'in anayasal bir kurum olduğunu ve kendisinin de "Türkiye, yaşadığı bu çok önemli problemden OHAL olmasaydı çıkamazdı." diye düşünenlerden olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki darbelerin hiçbirisine benzemediğine işaret eden Zengin, "Yöntemi, bürokrasi içerisindeki yerleşme süreci, alaka gösterdiği kurumlar itibarıyla Türkiye ve dünya da hiç görülmeyen yöntemlerle gerçekleşmiş bir darbe girişimiydi. Bu sebeple OHAL, aslında bu darbenin gerçek hacminin anlaşılması açısından çok önem arz etti. OHAL aslında Türkiye'de darbenin anlaşılması, ortadan kaldırılması, önlenmesi konusunda önemli bir fonksiyonu ifa etti." diye konuştu.

Dün itibarıyla OHAL'in sonlandığına dikkati çeken Zengin, şöyle devam etti:

"OHAL içerisinde temel anlamda darbeyle alakalı, bunu yapan FETÖ'nün önlenmesiyle ilgili çok fazla girişim olmakla beraber Türkiye'nin bir geçiş sürecine ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu terör örgütünün yapılanması, alıştığımız yöntemlerle değil çok sofistike yöntemlerle Türkiye bürokrasisi içerisinde yer aldı. Hatta öyle bir yapılanma hali içerisinde oldu ki bu terör örgütü, örgütün içinde bulunan mensupları bile hangi fonksiyonu ifa ettiklerini bilmeden aslında bu terör örgütünün içinde oldular. Dini duygular istismar edilerek kendilerine hangi amaçla kullanılacağı bilinmeyen özel görevler verildi. Böyle bakıldığı zaman peyderpey olayların çözülmesi çok tabiidir. İşte bu devam eden süreç neticesinde yargının ve emniyet güçlerinin özenli çalışması ile hemen hemen her gün 5, 10, 15 yeni isim, yeni tutuklamalar ve bilgiler çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.

Böyle olduğu için de OHAL'in sonlanmasıyla beraber Türkiye'nin normal şartlarda altında yapmış olduğu hukuk düzeninin, bu terör örgütüyle mücadelede gecikme, bazı önlemlerin alınmasında bir noksanlık olması ihtimaline binaen bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğu kanaatindeyiz. Teklif ettiğimiz maddelere bakıldığı zaman bir üç yıllık geçiş süreci öngörülüyor. Bazı işlemlerin yapılmasında bir ara döneme ihtiyaç duyuyoruz. Aslında ümit ettiğimiz şey, bu üç yıllık sürenin sonunda Türkiye'de bu terör örgütüyle olan mücadelenin hak ettiği şekilde neticelenmiş olmasıdır."

- "Bütün Türkiye kenetlendi"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 15 Temmuz'da TBMM, hükümet, cumhurbaşkanı ve milletin muazzam bir saldırı ile karşılaştığını, 251 kişinin şehit olduğunu ve Türkiye'nin bekasıyla ilgili çok önemli bir problemin yaşandığını belirterek 15 Temmuz akşamı hangi siyasi partiden, fikirden olursa olsun bütün Türkiye'nin kenetlendiğini, darbenin önlenmesine dair sivil unsurların ve darbenin dışındaki asker ile emniyet mensuplarının kenetlenerek Türkiye'nin korunması adına destansı bir hikaye yazdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin de altını çizmenin çok önemli olduğunu aktaran Zengin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve dönemin bakanları ile milletvekillerinin o geceki duruşunun takdire şayan ve destansı olduğunu dile getirdi.

Zengin, şunları kaydetti:

"Tüm insanlarımız darbeye bu kadar direnç göstermişken siyasilere düşen de onların yüzü ve dili olarak Türkiye'de bir daha asla darbelerin yaşanmaması için bu önemli süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirmektir. Bizler, Türkiye'nin bir daha asla FETÖ gibi bir terör örgütüyle yüz yüze gelmemesi, mevcut terör örgütünün tamamen ülkeden kazınması ve muhtemel başka terör örgütlerinin uygulayacakları eylemler ve planlarla ilgili olarak hukuki düzenlemelerin bir geçiş dönemi süreci içerisinde olması gerektiğine inandığımız için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk."

Toplantı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ile devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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