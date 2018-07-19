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Bakan Soylu: Bu sabah Şırnak'ta 7 teröristi etkisiz hale getirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah Şırnak'ta İHA'ların tepsit ettiği 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi
İstanbul Arnavutköy'deki Polis Akademesi mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye eski Türkiye değil.
Bugün ekonomik gücü de her geçen gün artmaktadır. İnsansız hava araçlarımız terör örgütlerinin kullandığı alanların tepesinde gezmektedir. Dün gece Şırnak kırsalında Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 teröristi gördü. Olayı kontrol altına aldı. Hemen Türk Hava Kuvvetleri'nden uçak istedik.
Bir taraftan İHA'larımız bir taraftan uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik"diye konuştu.
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