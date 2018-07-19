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İmzacı vekiller: Kurultay için imza sayısı 526 oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partide olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, "Sayının bugün 600'ü geçeceğine inanıyoruz. Yarın da gerekli imzanın toplanacağına inanıyoruz" dedi
19 Temmuz 2018 12:04
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İmzacı vekiller: Kurultay için imza sayısı 526 oldu

CHP'li Tüzün, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hiçbir il, ilçe başkanını, kurultay delegesini bizzat telefonla arayarak notere gitmeleri talebinde bulunmadıklarını söyleyen Tüzün, "Delegeler özgür iradeleri ile bu çağrıyı dikkate alarak, kendi ücretlerini ceplerinden ödeyerek notere gitmiş bulunuyorlar. En geç bugün akşam, yarın en geç hafta sonuna kadar yeter sayıda imzanın toplanacağını ve yetkili makamlara ulaştıracağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Tüzün, şöyle konuştu:

"521'den sonra bu sabah bu dakikalarda bize ulaşan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi çağrıda bulundu. Bu dakika itibariyle 5 kişi daha ulaştı, 526 oldu. Sayının bugün 600'ü geçeceğine inanıyoruz. Yarın da gerekli imzanın toplanacağına inanıyoruz. Sayıya takıntılı değiliz, üzerinde rakam toplanacağı için takıntılı değiliz. Sayının çok üzerinde imza toplanacaktır. Bin 250 ve üzeriydi delege sayısı. Kurultay delegesi olup da şimdi milletvekili olanlar var. Bazıları partiden istifa etmiş. Bin 245 olarak hesaplıyoruz kurultay delege sayısını."

Tüzün, Genel Başkanın bilgisi olmadan delegelerin 'imzalarınızı çekin' telkininde bulunduklarını kaydederek, "Genel Başkanımızın bilgisi olmadan MYK üyelerinin bizzat delegeleri arayarak imzanızı geri çekin dediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Bu doğru değil. Bu yaklaşım yanlış. Delege özgür iradesiyle kendisi karar verecek" diye konuştu.

CHP Parti Meclisi üyesi ve 26. dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ise, "Muhalif hareketi denmesinden delege rahatsız. Kimse delegeyi muhalifler ve olmayanlar diye ayırma lüksü bulunmuyor. Süreç sonunda çıkacak karar ne olursa olsun öz irade ile oluşmuş karar olacaktır. Küskünler hareketi, milletvekili olamayanların yer aldığı hareket. Biz hareketi milletvekili olduğumuz dönemde başlattık. Bugünkü hareket o gün tamamlanamayan hareketin devamıdır. Bu küskünler hareketi değil. Dün saat 5 itibariyle 521 delege olağanüstü kurultay için noter imzalarını bizimle paylaştı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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