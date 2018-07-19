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THY'de ilk başörtülü pilot

Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başladı
19 Temmuz 2018 12:25
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THY'de ilk başörtülü pilot

Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başladı.

THY tarihinde ilk kez başörtülü bir pilot adayının, eğitim sürecine dahil edilmesi dikkat çekti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan Fatma Durmuş, THY'nin yetiştirilmek üzere pilot adayı alım ilanına başvurdu ve kabul edildi.

THY'nin sözlü ve yazılı mülakatlarını geçen Durmuş, THY'nin eğitim sürecine girmeyi başardı.

THY'nin seçtiği 16 kişilik grupla birlikte eğitim almak için Isparta'da bulunan Er-Ah Havacılık Akademisi'nde teorik eğitimlere başlayan Fatma Durmuş, 14 aylık eğitimini başarıyla tamamlaması halinde Türk Hava Yolları kokpitindeki yerini alacak.

Böylece Durmuş, THY tarihinde ilk kez kokpite oturan başörtülü pilot olarak tarihe geçecek.
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