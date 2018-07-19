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Bakan Gül: OHAL'in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız

Bakan Gül: Bugün önemli bir başlangıçtır. En başta OHAL'in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız. Yeni sistemle birlikte Türkiye güç kazanacak
19 Temmuz 2018 12:32
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Bakan Gül: OHAL'in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün önemli bir başlangıçtır. En başta OHAL'in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız. Yeni sistemle birlikte Türkiye güç kazanacak" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM'de Adalet Komisyonunda konuştu. Gül, 27. dönemde artık hükümet tasarısı değil kanun teklifiyle ilgili önemli bir değişim olduğunu belirterek, "Bu sistemin ilk adımını atıyoruz. Bu dönemde bütçe dışında artık hükümet tasarıları olmayacak. İki yıl önce tarihimizin en önemli ihanetlerinden birini yaşadık. Bu işgal girişimi 15 Temmuz gecesi kahramanlıkla durdurulmuştur. Elbette Olağanüstü Hal (OHAL) istisnai ancak meşrudur. Tüm bu düzenlemelere uygun şekilde anayasaya uygun şekilde bu süreç yönetilmiştir. Bu adeta devlet için meşru müdafaa hali olmuştur. OHAL'in etkileri asgari düzeyde tutulmuştur. Bu süreçte 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlanmış, Meclisin onayına sunularak onay alınmıştır. OHAL sürecinde hükümetimiz hukuktan vazgeçmemesi adına OHAL Komisyonu önemlidir. OHAL ilanı keyfekeder bir tercih değil bir zaruretti. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için alınan tedbirlerdir. Bu süreçte de ne özgürlükler güvenliğe ne güvenlik özgürlüğe feda edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün önemli bir başlangıçtır. En başta OHAL'in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız. Yeni sistemle birlikte Türkiye güç kazanacak. Benzer bir dönemi yaşayan Fransa'da OHAL'den olağan döneme geçerken benzer tedbirler almıştır. Türkiye meydan okumalara cevap verecek güçtedir."

İhlas Haber Ajansı
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