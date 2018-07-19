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TİM Başkanı: OHAL'in kalkması yatırım ortamını pozitif etkileyecek
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, OHAL'in kaldırılmasının yatırım ortamına pozitif etkisi olacağını söyledi
Bloomberg HT'ye konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle OHAL'in kaldırılmasının olumlu etkileri olacağını belirtti.
Gülle, "OHAL'den etkilenilmedi demek doğru bir tespit olmaz. Biz özellikle sektörel bazda pek çok alıcıyı İstanbul'a getirmekte sıkıntılar yaşadık ama çok şükür ki bu dönem bitti.
OHAL'in kaldırılmasının Türkiye'nin yatırım ortamına mutlaka pozitif etkisi olacaktır. Yabancı açısından da iyi bir neticedir. Şu ana kadar yapılan yatırımların daha da ivmelenmesi bizim en büyük temennimiz..
Türkiye rekor büyüme rakamları açıkladı, ilk çeyrek rakamı bunu destekledi, 2. çeyrek büyümesi de iyi bir rakam gelecek, %5'in üzerinde oldupğunu tahmin ediyoruz. Bunları birleştirince sürecin daha iyi yönetilerek iyi bir yatırım ortamıyla ve güzel yatırımlarla zernginleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
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