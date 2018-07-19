|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 92.895,56 puandan girdi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 92.895,56 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 573,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,60 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki değer kazançlarına karşın 93.219,16 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.000 puanın altında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 90.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.
Bu haber 204 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI