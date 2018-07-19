Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 92.895,56 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 573,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,60 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki değer kazançlarına karşın 93.219,16 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 90.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.