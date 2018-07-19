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Aliağa'da zehirlenen işçi sayısı 2 bini aştı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki sanayi tesisinde zehirlenen işçilerin sayısı 2 bin 100'e ulaştı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
19 Temmuz 2018 13:27
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Aliağa'da zehirlenen işçi sayısı 2 bini aştı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir sanayi tesisinin inşaatında çalışan ve yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı, 2 bin 100'e çıktı.

Olay, önceki gün meydana geldi. İşçiler, tesise ait yemekhanede düğün çorbası, köfte, pilav ve profiterol yedi. Ancak sabah mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetleriyle uyanan işçiler, revire başvurdu.

Fenalaşanların sayısı artınca sağlık ekiplerine haber verildi. 2 bin 100 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Yaklaşık bin 300 kişiye serum verildi, büyük çoğunluğu da taburcu edildi. hayati tehlikesi bulunan işçimiz yok" dedi.

Soruşturma kapsamında 100 kişinin ifadesi alındı. Sanayi tesisinden yapılan açıklamada, resmi makamlarla koordineli bir şekilde çalışıldığı ve tahlil sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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