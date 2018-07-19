Öğretmenevinde cinayet işleyen MEB müfettişine hapis

İstanbul Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi Adnan Bay 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Bay ve tutuksuz yargılanan oğlu Mehmet Alperen Bay ile olayda yaralanan mağdur Remzi Ersoy, müşteki Zübeyde Pamuk ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Zübeyde Pamuk, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Adnan Bay ise olay nedeniyle çok pişman olduğunu, maktulü tanımadığını, ve husumetinin olmadığını belirtti.

Maktulle tanışıklığının 7 dakika olduğunu anlatan Bay, "Maktul de bizi tanımaz. Oğlumun belirttiği gibi annesini kaybettiğinden annelik ve babalık yaptım. Oğlumu uçağa bindirmek için İstanbul'a geldik. Öğretmenevine gelip kalma isteğim yoktu. Havaalanındaki patlama sonrasında öğretmenevine geldim. Geliş saatim 23.30'dur. Resepsiyondaki bayana iki kez gittim. Onunla tartışma çıkmıyor. Maktul ile aramızda tartışma çıkıyor. 30 yıllık müfettişlik yapan biriyim. Bana sinkaflı küfür etti. İlk duruşmadan beri dudak okuma istedim. Fakat talebim kabul edilmedi. Dudak okuma olsaydı dediğim doğru olacaktı, görülecekti." diye konuştu.

Maktulün önce kendisine tokat attığını, şiddetinin devam ettiğini, sonrasında oğluna vurduğunu, silahı korkutmak amacıyla çıkarttığını, yine de üzerine yürüdüğünü söyleyen sanık Bay, beraatini ve tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Alperen Bay da darbedilmelerini gerektiren bir durum olmadığını, maktulü engellemeye çalıştığını, durduramadığını, ölen kişinin yere düşerken kolundan tuttuğunu, sendelediğini, orada bulunmalarının kader olduğunu ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Bay'ı Cemalettin Pamuk'u ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında gerçekleştirmesi ve tahrikin şiddetini dikkate alarak, cezayı 16 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme, sanık Adnan Bay'ı, Remzi Ersoy'u kasten yaralama suçundan da 2 yıl 2 ay 20 gün hapse çarptırdı.

Sanık Alperen Bay'ın tüm aşamalarda üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğine karar veren mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, MEB'de ilköğretim müfettişi olarak görev yapan Adnan Bay'ın, geçen haziran ayında İtalya'ya gidecek olan oğlu Mehmet Alperen Bay ile Atatürk Havalimanı'na gitmek istedikleri, havalimanına terör saldırısı düzenlenince vazgeçtikleri belirtildi.

İddianamede şüpheli Adnan Bay ile oğlunun, konaklamak için Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ne gittiği ve görevli maktul Cemalettin Pamuk'tan oda istediği anlatılarak, taraflar arasında çıkan kavgada, Pamuk'un Bay'a yumruk attığı, Bay'ın da ruhsatlı tabancasıyla hedef gözeterek Pamuk'a ateş ettiği, oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ise maktulün kaçmasını ve kendisini korumasını engelleyerek suça iştirak ettiği öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli Adnan Bay ile oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

Melike Gallenkuş