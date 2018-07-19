1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den Çorlu'daki tren kazasına araştırma önerisi

CHP Grup Başkanvekilleri, 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı tren kazasının araştırılmasını istedi
19 Temmuz 2018 13:37
Yazdır
CHP'den Çorlu'daki tren kazasına araştırma önerisi

CHP, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazası için Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı bir tren kazası meydana geldiği anımsatıldı.

Trakya'da uzun süredir pek çok tren seferinin, yol yenileme çalışmaları gibi sebeplerle yapılamadığı, kazanın meydana geldiği güzergah olan Uzunköprü-Halkalı seferlerinin de 1 Mayıs 2018'de başladığı ifade edildi.

Gerekçede, kazada birinci vagonun raydan çıkmadığı, devrilmediği, ardından gelen 5 vagonun ise raydan çıkarak devrildiği, kaza anında trenin hızının 90-110 km olarak tespit edildiği belirtildi.

Kazadan yaklaşık 8 dakika önce tren personelinin, mobil bilgi sistemlerine "yer sayısından fazla yolcu vardır" ibaresi ile bilgi girişi yapıldığının vurgulandığı gerekçede, şöyle denildi:

"Partimiz tarafından uzmanlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, hattaki menfezlerle ilgili bakım ihalesinin kısa bir süre önce ödenek tahsisinin gecikmesi nedeniyle iptal edilmiş olması nedeniyle sadece kazanın meydana geldiği menfezde değil hat üzerindeki diğer menfezlerde de bakım ihtiyacı olabileceğinin değerlendirildiği görüşü yer almaktadır. Demiryollarındaki yapım ve bakım aşamalarında mühendislik biliminin hiçe sayılmasının yanı sıra denetimsizlik de ciddi bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Çorlu Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışların 7 yılda bir görülmesinin mümkün olduğuna dikkat çekilmiştir. Meteorolojinin de gerekli uyarıları yaptığı görülmektedir. İnsan taşıma hizmetini veren bir kurumun arazi şartları, coğrafi özellikler, hava şartları gibi tüm verileri göz önünde bulundurarak hattın yapımı, bakımı ve denetimini sağlamak zorunda olduğu da ortadadır.

Kazaya ilişkin olarak cevaplanması gereken çok sayıda soru bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği demiryolu hattının koridor, güzergah ve kısa hat etütlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı, yüklenici firmanın ya da firmaların kurumsal kimliği ve geçmiş iş deneyim belgelerinin yeterliliğe sahip olup olmadığı, kaza öncesinde yeterli denetim yapılıp yapılmadığı gibi sorular yanıt beklemektedir.

Çorlu'da 24 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu tren kazasının ciddi ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşandığı anlaşılmaktadır."

Meltem Öztürk
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 425 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedelli askerlik teklifi pazartesi görüşülecek
19 Temmuz 2018 15:33		 CHP: Kurultay için yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız
19 Temmuz 2018 15:16
Enerji Bakanı Dönmez'den şirketlere borç uyarısı!
19 Temmuz 2018 14:35		 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
19 Temmuz 2018 14:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk yurt dışı ziyareti
19 Temmuz 2018 13:54		 CHP'li vekile Erdoğan'a hakaretten suç duyurusu
19 Temmuz 2018 13:42
Bakan Gül: OHAL'in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız
19 Temmuz 2018 12:32		 İmzacı vekiller: Kurultay için imza sayısı 526 oldu
19 Temmuz 2018 12:04
OHAL'in yerine geçen yeni düzenleme komisyonda
19 Temmuz 2018 11:39		 Avrupa Birliği'nden OHAL açıklaması
19 Temmuz 2018 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
OHAL bitti, sakal gitti
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
Yıpranma süresi düzenlemesi geçmişi kapsar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bazı sözlük yazarlarının üslupları 1
Domagoj Vida 3
mario mandzukic 2
şükrü erbaş 1
olympiakos 1
fenerium 1
ıslak mendil 5
axel witsel 1
yetkileri kötüye kullanmak 2
toplu iş sözleşmesi 4
SON İLANLAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
YSK Seçim Müdürü Alım İlanı
Sinop Erfelek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi 20 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Kaunos Kazısı Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 8 İşçi Alacak
Tekirdağ EBSAN İnş.Tic. A.Ş. Engelli Personel alım ilanı
Tokat Komana Kazıevi 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam