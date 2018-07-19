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Konut satışları haziranda yüzde 22 arttı

TÜİK verilerine göre, geçen yıl haziran ayına göre, konut satışları yüzde 22 arttı
19 Temmuz 2018 13:40
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Konut satışları haziranda yüzde 22 arttı

Türkiye genelinde haziran ayında 119 bin 413 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 artarak 119 bin 413 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 547 konutla ilk sırada (yüzde 17,2) yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 78 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 888 konut satışıyla (yüzde 5,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari ve Ardahan, 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.


İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 artarak 47 bin 648'e çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.


Diğer konut satışları haziranda, yıllık bazda yüzde 15,1 artarak 71 bin 765 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 753 konut satışı ve yüzde 17,8 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 6 bin 676 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 778 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

57 BİN 64 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 bin 64'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 923 konutla en yüksek payı (yüzde 17,4) aldı. İstanbul'u 4 bin 279 konut satışıyla Ankara, 2 bin 937 konut satışıyla İzmir takip etti.


İkinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 artış göstererek 62 bin 349'e çıktı. İstanbul 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 17 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,7 oldu. İstanbul'u 7 bin 799 konut satışıyla Ankara, 3 bin 951 satışla da İzmir takip etti.

YABANCILARA 2 BİN 60 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Bu alanda ilk sırada 764 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 525 satışla Antalya, 117 satışla Bursa, 83 satışla Ankara ve 74 satışla Yalova izledi.

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 315 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 228, Rusya Federasyonu vatandaşları 169, Afganistan vatandaşları 139, Suudi Arabistan vatandaşları 110 konut edindi.
NTV
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