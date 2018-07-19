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CHP'li vekile Erdoğan'a hakaretten suç duyurusu

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım hakkında, sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu
19 Temmuz 2018 13:42
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CHP'li vekile Erdoğan'a hakaretten suç duyurusu

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım hakkında, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Adliyesi önünde gazetecilere, Yalım'ın, Başkan Erdoğan'ı hedef alan gayri ahlaki paylaşımlarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Sosyal medyadaki paylaşımların suç teşkil ettiğini savunan Çakın, "Türkiye uzun yıllardır hayal ettiği yeni yönetim modeline geçti. Bunu hazmedemeyen, kabullenemeyen ve göremeyen kör zihniyetler milletimizin iradesine saygı göstermemeye devam ediyor. Hala değişmeyen, yontma taş devrinden kalma kör zihniyetler ve zehirli dilleri olanlar da var. Bu zihniyetin yontma taş devrinden kalan paylaşımları ve zehirli dilleri de bunun en güzel göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumluların hukuk önünde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Çakın, açıklamanın ardından Yalım hakkındaki suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına teslim etti.

Anadolu Ajansı
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