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19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Görmez darbeci Sisi ile FETÖ'nün bağlantısını anlattı Ankesörden bin 200 kripto FETÖ hücresi çıktı FETÖ ve PKK'nın yeni oyunu:Teröristlerin bebekleri var algısıyla tahliye istiyor Büyükelçi suikastçisinin örgüt abisine örgütten 'konuşma' talimatı Hudut kartalları 2 FETÖ'cüyü sınırda yakaladı Görmez, FETÖ'nün kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattı Tokat'ta mahrem yapı soruşturmasında 7 kişiden 1'i tutuklandı Gözaltına alınan FETÖ ablası, itirafçı olunca serbest bırakıldı ByLock'ta IP Adresleri, yönlendirmeler ve hatalı tespitler MİT Tırları soruşturmasında eski albay tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü öğretmen tutuklandı Deniz Kuvvetleri FETÖ yapılanması davasında 18 sanığa hapis Mahkeme FETÖ şüphelisi iki iş adamı üzerindeki tedbiri kaldırdı FETÖ'cü Akın İpek'e İngiltere'de ev hapsi verildi
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