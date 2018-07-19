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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk yurt dışı ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk yurt dışı ziyaretini, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanması sonrasında Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini yarın KKTC'ye yapacak.
Başkent Lefkoşa'daki tören ve etkinliklere katılacak Oktay, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Başkan Erdoğan'ı temsil edecek.
Fuat Oktay, Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da eşlik edecek.
İlkay Güder-Sinan Uslu
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