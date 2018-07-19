Bolu'da FETÖ'nün 'emniyet yapılanması' davasında karar

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 28'i tutuklu 71 sanıktan 53'üne, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonundaki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen deliller olduğunu belirtti. Daha sonra dinlenemeyen tanık O.K'nin tutuklu sanık Hakkı Kaynak hakkında bilgisine başvuruldu.

Tanık O.K, Erzurum'da görev yaptığı sırada Hakkı Kaynak'ı gittiği sohbetlerde birkaç kez gördüğünü belirtti. Kaynak'ın tüm sohbetlere katılmadığını da dile getiren O.K, bu olayın 2013 ile 2014 yılları arasında gerçekleştiğini kaydetti.

Tanığın dinlenilmesinin ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mustafa Yurtdaş'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Davut Çınar, Ekrem Güneysi, Emirhan Karalar, Ertuğrul Bozdağ, Hasan Erol, İmdat Çiftçi, İradet Taştekin, İsmail Bayramcı, Mehmet Ali Yıldız, Mevlüt Keleş, Muhammet Yıldırım, Murat Sel, Muzaffer Karakaya, Ömer Karabay, Yalçın Duran, Ceren Ahu Karabay ve İsmail Bozkurt'a 7 yıl 6 ay, Hikmet Başer, Kubilay Akgün ve Uğur Yaşar Günaydın'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Cemalettin Özcan, Derya Aydın, Erkan Ergül, Esra Namlı, Hacı Seçen, Halil Yeşilyurt, Memduh Uysal, Mete Bülbül, Mustafa Tamer Çetin ve Özcan Köksal'a 6 yıl 6 ay 22 gün, Canan Bozdağ, Dilek Güneysi, Hülya Açar ve Yasemin Yurttaş'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca bu sanıklardan tutuklu bulunanların bu hallerinin devamına, tutuksuz olanların ise yeniden tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Adnan Yağmurlu, Ahmet Sürel, Ahmet Selçuk Tekin, Emrullah Tayyipoğlu, Hakan Eren, Hakkı Kaynak, Yunus Kılıç ve Zülfikar Ünlütürk'ü aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün, Murat Çolak ve Serhat Saban'ı 6 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum eden mahkeme, hükümle birlikte sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Erhan Kılıçarslan, İsmail Şimşek, Mesut Tüğen ve Uğur Öztürk'e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ama talepleri kabul edilmeyen Cahit Sağlar'ı 7 yıl 6 ay, Halil İbrahim Zor, Musa Oğuz ve Ömür Kurt'u ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan B.T, C.K, F. K, H.D, İ.B, İ.E, K.A, S.B, U.S, V.G, H.S, L.A, M.D, M.T'nin beraatlerine hükmederken, A.F.Ö. ile O.H'nin ise cezalandırılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Tutuklu sanıklardan S.D.A'nın İzmir'de, Ü.A'nın ise Van'da devam eden davaları nedeniyle bu sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetti.