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Temizlik işçisi, bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde belediyede çalışan temizlik işçisi görevi esnasında bulduğu yaklaşık 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı
19 Temmuz 2018 14:07
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Temizlik işçisi, bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde belediyede çalışan temizlik işçisi, görevi sırasında bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki Mehmet Koçaslan, kaldırımları temizlerken deste halinde para buldu.

Koçaslan, birimindeki amirlerine bilgi vermesi üzerine, paranın sahibinin bulunması için araştırma başlatıldı.

Anons yapılması için belediyeye gelen paranın sahibi muhasebeci İbrahim Başkahraman, yapılan kontrolün ardından parasını teslim aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, örnek davranışından dolayı Koçaslan'a bir maaş ikramiye verdi.

Temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çalıştığı sırada yerde parayı bulduğunu aktaran Koçaslan, "Durumu amirime ilettim ve kendisiyle sahibine teslim ettik. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım ve bundan dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Paranın sahibi İbrahim Başkahraman da işyerinin borçlarını ödemek için çektiği 20 bin lirayı düşürünce endişeye kapıldığını ifade ederek, paranın kendilerine ulaşmasını sağladığı için Koçaslan'a dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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