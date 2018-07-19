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Emniyete bu yıl 25 bin 500, 2019'da da 35 bin kişi alınacak

İçişleri Bakanı Soylu "21. donem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız emniyet teskilatımıza katılmıs olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kisilik daha alım planlıyoruz. Önumuzdeki yıl da 35 bin yeni ogrenci alacagız" dedi
19 Temmuz 2018 14:22
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Emniyete bu yıl 25 bin 500, 2019'da da 35 bin kişi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, pazar gunu 15 Temmuz munasebetiyle Golbası Özel Harekat Baskanlıgı'ndaki torene katıldığını söyledi.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya is sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin cok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dunyada kotuluklerin ve suçun arttığını, kotu insanların bos durmadığını, suç örgütlerinin her gun yeni bir suc, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.

Terorün artık kuresel bir sirket gibi kuresel bir akılla yonetildiğini, yıllardır Türkiye'de bir sekilde varlıgını surduren DHKP/C ve PKK'ya, DEAŞ ile FETÖ gibi orgutlerin eklendiğini hatırlatan Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.Küresel suç örgütleri tarafından ahlaka saldırıldığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

Ülkenin huzuru ve güveni için buyuk bir gayret icinde çalıştıklarını aktaran Soylu, "Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın guvenlik birimlerimizde yarattıgı tahribatı kapatıp artıya gecmeye calısıyoruz. Emniyet teskilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki surecte ulke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadasımızı goreve baslattık. Bugun 21. donem mezunlarımızla birlikte bu yıl icin 18 bin 426 evladımız emniyet teskilatımıza katılmıs olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kisilik daha alım planlıyoruz. İnsallah onumuzdeki yıl da 35 bin yeni ogrenci alacagız." ifadelerini kullandı.

"Sucların aydınlatma oranlarında ciddi artıslar elde ettik"

Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Gecen yılın ilk altı ayına gore bu yılın ilk altı ayında mal varlıgına karsı islenen en onemli 9 sucta yuzde 29,2 toplamda ise yuzde 17,2 azalma oldu. Sucların aydınlatma oranlarında ciddi artıslar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attıgımız adımların karsılıgını da huzur olarak, asayis olarak, can ve mal emniyeti olarak goruyoruz ve elbette ki terorle mucadele. Var gucumuzle bu mucadeleyi surduruyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava aracları, yeni personeller alıyoruz ve bunların butun alanlarını sıkıstırıyoruz."

Soylu, Karadeniz'de, Dogu ve Guneydogu'da polislerin peşine düştüğü teröristlerin kacmak icin her yolu denediğini belirterek, "Ama Allah'a sukur evlatlarımız bunları fare gibi kapana kıstırmıstır ve kıstırdıkları yerde de gereğini yerine getirmektedirler. Özellikle sınır ötesi ve yurt içinde bulunan çok sayıda PKK'dan kaçarak ülkemize teslim olanlar var. Yaptığımız çalışmalarla sadece terör örgütüne darbe vurmuyor aynı zamanda onların yıllardan beri yapmaya çalıştığı oradaki korku salanları da engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teror bu topraklarda artık tarihe gomulecektir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, milletin de devletine sahip çıktığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Teror bu topraklarda artık tarihe gomulecektir. Ne PKK'sı, ne DEAŞ'ı, ne FETÖ'sü, ne DHKP-C'si. Bu topraklarda bir daha adı anılmayacaktır. Bizim bir iddiamız var. Turkiye'yi dunyanın en guvenli ulkesi yapmak istiyoruz ve İstanbul'u da dunyanın en guvenli metropolu yapmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz, yapmaya kararlıyız. Bir irade ortaya koyuyoruz, birtakım onlemler ve tedbirler alıyoruz, kapasite arttırıyoruz ve bunların meyvesini goruyoruz. Turkiye'yi dunyanın en huzurlu ulkesi yapacagız ve insallah bunun mimarları da bu salondaki ve Turkiye'nin diger polis okulu salonlarındaki kardeslerimiz, bu teskilata emek vermis buyukleriniz ve agabeyleriniz olacaktır. Hic merak etmeyin, gecmis buyukleriniz, sehitlerimiz de manevi varlıklarıyla sizlere destek olacaktır."

Arif Yakıcı-Ammar Nas
Anadolu Ajansı
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