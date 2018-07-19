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Enerji Bakanı Dönmez'den şirketlere borç uyarısı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektörüyle görüşmelere başladı. Dönmez, hafta başında elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Elektrik dağıtım şirketlerini, devletten aldıkları elektrikten doğan borçlarını ödemeleri konusunda uyardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin 50 milyon doları aştığı belirtilen kredi borçları için daha önce bankalarla görüştüklerini, görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Enerji Bakanı Dönmez, pazartesi günü elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin çatı örgütleri ELDER ve EÜD'ün yöneticileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.
Üreticiler, elektrikte "maliyet bazlı" fiyatlandırmanın ve fiyatlarda öngörülebilirliğin önemini vurguladı.
Üretim sektörünün, bankalara 42 milyar dolar dolayında borcu bulunduğunu, her yıl 3 milyar dolar kredi geri ödemesinin olduğunu kaydettiler.
Döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle ödemelerde zorlandıklarını belirttiler. ELDER de elektrik dağıtım ve perakende sektörünün sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.
Bakan Dönmez, elektrikte görevli tedarik şirketlerini, Elektrik Üretim AŞ bünyesine katılan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'ye (TETAŞ) olan ve 1.3 milyar TL'yi aştığı belirtilen borçları konusunda uyardı. Dönmez, "Borç biriktirmeyin, zamanında ödeyin. Borç tutarı, teminatları aşmasın" dedi.
Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kredi borçları için daha önce bankalarla görüştüklerini, görüşmelerin süreceğini söyledi. Dönmez, elektrikte serbestleşmeden ve piyasa mekanizmasından ödün verilmeyeceğini, piyasayı güçlendirecek adımların atılmaya devam edeceğini kaydetti.
Türkiye'de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Özel sektör elektrik dağıtım
ve perakende şirketleri, bölgelerindeki abonelere satmak üzere piyasanın yanı
sıra EÜAŞ bünyesine katılan TETAŞ'tan da önemli miktarda elektrik alıyor. Bazı
dağıtım şirketleri, döviz kurunun yükselmesi, işletme maliyetlerinin artması
nedeniyle son dönemde TETAŞ'a borçlarını ödemekte zorlanıyor.
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