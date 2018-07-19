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Yıl sonu enflasyon beklentisi 13.88 oldu

TCMB'nin temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.83 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.58 TL'ydi. yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran'daki yüzde 12.28'den Temmuz'da yüzde 13.88'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu
19 Temmuz 2018 14:51
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Yıl sonu enflasyon beklentisi 13.88 oldu

TCMB'nin temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.8328 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.5837 TL'ydi.

Dolar/TL için beklenti Temmuz anketinde tüm vadelerde yükselirken 12 ay sonrası için uygun ortalama tarihte ilk kez 5'i aşarak 5,0592 oldu. Beklentilerin medyan ortalama 5,10 ve modu 5,25 çıktı.

Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran'daki yüzde 12.28'den Temmuz'da yüzde 13.88'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu.

2018 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83'e, Ağustos ayı TÜFE beklentisi de yüzde 0,54'den yüzde 0,59'a yükseldi. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.


TCMB beklenti anketinde gelecek 24 ay tüfe beklenti.si. yüzde 9,54 oldu. Önceki. anketteki beklenti ise yüzde 9,18'di.

Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

2018 yil sonu cari. açık beklenti.si. ise önceki 53.5 milyar dolar seviyesinden 54,83 mi.lyar dolara yükseltildi.


FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Bunun yanı sıra enflasyonda bozulmanın devam etmesi ve TCMB'nin sadeleşme adımını izleyen son faiz artışlarının piyasa beklentilerine de yansıdığı görüldü.

Aağırlıklı ortalama fonlama maliyeti için tahminler cari ay için yüzde 17,67'den yüzde 18,32'ye çıkarken 12 ay sonrası için beklenti yüzde 16,33'ten yüzde 16,79'a tırmandı.

BIST repo ve ters repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 17,23'ten yüzde 18,22'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı
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