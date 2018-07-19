CHP: Kurultay için yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız

CHP kurultay delegelerinin pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza verme süreci devam ediyor.

Toplanan imzanın 526 olarak açıklanmasının ardından CHP yönetiminden ilk açıklama geldli. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Delegeler 'kurultay topla' derse toplanır" dedi.

'SAYILARI YARIŞTIRACAK HALİMİZ YOK'

Değişim talebinde bulunanlar, yeterli imzayı birkaç gün içinde toplayacaklarını söylerken parti yetkilileri bu girişimin CHP'ye zarar verdiği görüşünde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, değişim talebinde bulunanların, "olağanüstü kurultay" için şu ana kadar 526 imza toplandı" açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Büyük vicdan, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, olup biteni seyrediyor" diyen Özkan, delegelerin "kurultay topla" demesi durumunda, bunun gerçekleşeceğini belirtti.

Özkan, şunları ifade etti:

"İmzalar yeterli sayıya ulaştıysa, o zaman bu konuşmaların, CHP tabanını germenin, üyeleri rahatsız etmenin, bir kavga gürültü görüntüsü vermenin anlamı yok. Bu süreçte önemli olan şey CHP'nin dengesini, gücünü korumaktır. Bu açıklamalarla durumu medya savaşı haline dönüştürmenin bir anlamı yok. Biz, arkadaşlarımızın elindeki imza sayısının 400'ü biraz geçtiğini illerden gelen bilgilerden görüyoruz. Eğer arkadaşlarımızın elinde yeterli imza varsa, yasal prosedür belli, genel merkeze getirip verecekler. Bunu böyle medya şovuna, yarışa dönüştürüp partinin imajını zedelemenin bir anlamı yok. Bununla bir şey elde edilemez."

Özkan, Türkiye'de erken yerel seçimin gündemde olduğunu, "imza açıklaması" yapan parti içi muhalefetin bundan vazgeçmesi gerektiğini, bunun CHP'ye zarar verdiğini aktardı.

Bu arada CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın gelinen noktaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyebileceği belirtildi.

SÜRENİN BİTMESİNE 11 GÜN KALDI

CHP Tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 11 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.