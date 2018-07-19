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Kuşadası'da sahiller atlı jandarma timine emanet
Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koy ve sahillerde güvenlik, aralarında bir kadının da bulunduğu atlı jandarma timince sağlanıyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli parkta sahil ve koylarda güvenliği atlı jandarma timi sağlıyor.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaz aylarında sahil ve koylarda güvenliği sağlamak amacıyla Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığından gelen atlı jandarma timi göreve başladı.
Atlı timler yaklaşık 15 kilometrelik alanda yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği koy ve sahillerde devriye geziyor.
Tatile gelen vatandaşlardan bazıları atları sevip özçekim yaparken aralarında bir kadının da bulunduğu yabancı dil bilen at binicisi astsubaylar da vatandaşlarla yakından ilgileniyor.
Almanya'dan tatile gelen Lea Muth, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Muth, "Atlar çok güzel. Jandarmalar çok nazik ve iyiler. Burada kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.
Merve Ünlü ise doğayla iç içe tatil yapmanın keyif verici olduğunu, atlı jandarmaları gördüklerinde hem şaşırdıklarını hem de sevindiklerini belirtti.
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