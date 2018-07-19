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Bedelli askerlik teklifi pazartesi görüşülecek
Bedelli askerlik yasa teklifinin pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği bildirildi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde hazırlanan bir torba yasa düzenlemesine bedelli askerliğin de ekleneceğini açıkladı.
Yaş sınırı 25, bedel ise 15 bin lira olacak. Teklife göre 31 Aralık 1993'ten önce doğanlar, bedelli askerlikten yararlanabilecek.
Düzenleme ilk açıklandığında bedelliden faydalanacakların 25 gün askerlik yapacakları bildirilmişti. Bu sürenin 28 gün olduğu öğrenildi
Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan bedelli askerlik yasa teklifinin pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği bildirildi.
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