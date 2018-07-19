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İşlenmiş et manik depresif bozukluğa yol açabilir!
Bilim insanları yeni bir çalışmanın buglularına göre; sosis gibi işlenmiş etlerin manik nöbetlere zemin hazırlayabileceğini söyledi. İşlenmiş et yemek, kişinin manik nöbet geçirme riskini artırabilir...
Bilim insanları yeni bir çalışmanın buglularına göre; sosis gibi işlenmiş etlerin manik nöbetlere zemin hazırlayabileceğini söyledi.
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