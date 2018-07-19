İşlenmiş et manik depresif bozukluğa yol açabilir!

Bilim insanları yeni bir çalışmanın buglularına göre; sosis gibi işlenmiş etlerin manik nöbetlere zemin hazırlayabileceğini söyledi.



İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; işlenmiş et yemek, kişinin manik nöbet geçirme riskini artırabilir. Araştırmaya göre; işlenmiş et tüketen insanlar manik depresyon açısından üç buçuk kat daha fazla hastaneye başvurdu.



Psikiyatrik bozukluklar da dahil olmak üzere 1000'den fazla insan üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; işlenmiş et tüketen kişiler, bipolar bozukluğun bir parçası olan manik depresyon açısından üç buçuk kat daha fazla risk altında.



Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanlara kuruyemiş, kurutulmuş, tütsülenmiş et yiyip yemediklerini sordular. Kurutulmuş ve tütsülenmiş et tüketenlerde hastaneye yatış riskinin daha yüksek olduğunu buldular.



Uzmanlar, et koruyucuları olarak kullanılan nitratın, onları yiyen insanların beyinlerini ve bağırsak bakterilerini etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca bilim insanları, nitrik oksitin, bipolar bozukluğu olan kişilerin kanında daha yüksek seviyelerde bulunduğunu kaydetti.



Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarı Dr. Robert Yolken, "Gelecekteki çalışmalar, bipolar bozukluğu olan veya maniye karşı savunmasız olan insanlarda manik atak riskini azaltmaya yönelik bir diyet hazırlayabilir" açıklamasında bulundu.