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Pilot adayları, Isparta'da eğitime başladı

THY'nin pilot yetiştirmek üzere açtığı sınavlarda başarılı olan 16 kişi, Isparta'da eğitime alındı
19 Temmuz 2018 16:40
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Pilot adayları, Isparta'da eğitime başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) pilot yetiştirmek üzere açtığı sınavlarda başarılı olan 16 kişi, Isparta'da eğitime başladı.

THY'nin pilot adayı alım ilanına başvurup, yazılı ve sözlü sınavları geçen 16 kişilik grup, Isparta'daki Er-Ah Havacılık Uçuş Akademisi'nde teorik ve uçuş eğitimlerine katılmaya hak kazandı.

Eğitime alınanlar arasında başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş da bulunuyor.

Akademinin yetkilileri, Durmuş'un başarılı olması halinde, THY'nin ilk başörtülü pilotu olacağını bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal
Anadolu Ajansı
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