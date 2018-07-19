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Ankapark ihalesi üçüncü kez ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi, teklif veren olmayınca yeniden ertelendi
19 Temmuz 2018 16:32
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Ankapark ihalesi üçüncü kez ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi üçüncü kez ertelendi.

Ankapark'ın daha önce iki kez ertelenen işletme ihalesi, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı başkanlığında, belediyenin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Teklif veren firma olmaması üzerine ihale ertelendi.

Ankapark ihalesi, 2 Ağustos'ta tekrarlanacak.
Anadolu Ajansı
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