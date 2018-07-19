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Yargıtay yeni üyelerinin görev yerleri belirlendi

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yeni atanan 100 üyenin görev yerleri belirlendi
19 Temmuz 2018 16:55
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Yargıtay yeni üyelerinin görev yerleri belirlendi

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yeni atanan 100 üyenin görev yerleri belirlendi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Yargıtay'a ihdas edilen 100 yeni üyenin seçiminin tamamlanmasından itibaren 5 gün içinde Birinci Başkanlık Kurulunun yeniden belirlenmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda, Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, 12 asıl, 8 yedek üyeden oluşacak Birinci Başkanlık Kurulu için seçim yapıldı. Seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

Buna göre Başkanlık Kurulu asıl üyeleri şu isimlerden oluştu:

"4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş, 10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir, 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu, 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı, 2. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Sami Kuzu, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Türkan Erturan, 5. Hukuk Dairesi Üyesi Sinan Zeki Piyale, 21. Hukuk Dairesi Üyesi Doğan Korkmaz, 19. Ceza Dairesi Üyesi Memiş Selçuk Güney, 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk, 6. Ceza Dairesi Üyesi Hüseyin Kocabey."

Yedek üyeler ise şöyle:

"17. Hukuk Dairesi Başkanı Şehabettin Sertkaya, 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 14. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ, 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık, 14. Hukuk Dairesi Üyesi Suat Arslan, 15. Ceza Dairesi Üyesi Murat Esen, 20. Ceza Dairesi Üyesi Ender Şener."

Yeni üyelerin görev yerleri Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi

KHK gereği yeni oluşan Birinci Başkanlık Kurulu, dairelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni seçilen üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını belirledi.

Buna göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhan Temel aile hukukundan kaynaklanan nafaka ve tazminat davalarına bakan 3. Hukuk Dairesi, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Yunus Yılmaz ile Anayasa Mahkemesi Raportörlüğünden Yargıtay üyeliğine seçilen Salim Küçük, tazminat davalarının temyiz incelemesinin yapıldığı Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden Yargıtay üyeliğine getirilen Şaban Kazdal, ticaret ve sigorta hukuku davalarına bakan Yargıtay 11. Hukuk Dairesinde görev yapacak.

İşkence, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlarla ilgili incelemeleri yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesinde 3 yeni üye görevlendirildi. Bu dairede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığından seçilen Hayri Kaynar, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı iken seçilen İdris Ünal ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinden Yargıtay üyeliğine seçilen Mehmet Odabaşı görev yapacak.

FETÖ üyesi yüksek yargıçları yargılayan daireye 6 yeni üye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasını ilk derece mahkemesi sıfatıyla yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesine 6 yeni üye verildi.

Buna göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine seçilen Ergün Şahin, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı iken seçilen Rifat İnanç, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay'a üye seçilen Ali Doğan, İstanbul hakimiyken üye olan Abdurrahman Orkun Dağ ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanları Ali Öztürk ile Fikret Demir Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yeni üyeleri oldu.

Terör dairesine 7 yeni üye

Yargıtay'ın, terör örgütleri, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ile devletin bütünlüğünü bozma gibi suçlarla ilgili davalara bakan kritik dairesi Yargıtay 16. Ceza Dairesinde ise 7 yeni üye görevlendirildi.

Yargıtay Savcılığından üyeliğe seçilen Celal Albay ile Kenan Zeybek, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı iken üye seçilen Mustafa Doğru, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığından üyeliğe seçilen Nazım Durmaz ile Şerafettin Saka, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken üye olan Muhammed Yavuz, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü iken üye seçilen Ekrem Çetintürk Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yeni üyeleri oldu.

Yeni seçilen diğer üyeler de iş durumuna görev diğer dairelerde görevlendirildi.

Anadolu Ajansı
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