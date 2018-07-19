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Başkentteki parklar artık daha güvenli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince 20 pilot parkta hayata geçirilecek güvenlik kamerası uygulamasının ilki Esertepe Parkı'nda başlatıldı
19 Temmuz 2018 18:55
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Başkentteki parklar artık daha güvenli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kent genelindeki parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesi kararı uyarınca ilk uygulama Esertepe Parkı'nda başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, Keçiören ilçesindeki Esertepe Parkı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Daha önce yaygın olarak Sincan Belediyesince kullanılan güvenlik kamerası uygulamasının benzerinin, merkez ve bazı ilçelerdeki parklarda da hayata geçireceklerini belirten Kurtoğlu, "Çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncelikleri arasında yer alıyor, daha önce Sincan'da yaptığımız uygulamayı burada da yapacağız." dedi.

Öncelikle büyük ve yoğunluğun yaşandığı 20 pilot parka güvenlik kamerası yerleştirileceğini vurgulayan Kurtoğlu, taleplerin değerlendirilerek güvenlik kameralarının yaygınlaştırılacağını söyledi.

Olumsuz durumlarda güvenlikler müdahale edecek

Kurtoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında, parkları takip için güvenlik odası oluşturulduğunu ifade ederek, "İzleme odasındaki arkadaşlarımız herhangi bir olumsuzluğu gördüğünde, hemen parkta görevli güvenlik personeline haber verecek, olumsuzluğun boyutuna göre de müdahale edilecek." diye konuştu.

Parklara yerleştirilecek ve en yakın emniyet gücünü parka yönlendirecek "Acil durum butonu"na ilişkin de konuşan Kurtoğlu, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem gereksiz kullanılmasının önüne geçmek hem de doğru zamanda kullanılması konusunda eğitici görseller hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar parkları, güvenlik kameraları aracılığıyla ankara.bel.tr adresinden de izleyebilecek.

Güvenlik kameraları ve acil yardım butonları ile madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Fatih Türkyılmaz
Anadolu Ajansı
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