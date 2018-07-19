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Kalın: 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz" dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen "Yahudi ulus devleti" yasasına tepki gösterdi.
Kalın, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz.
Filistin halkını kendi anavatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.
Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz" dedi.
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