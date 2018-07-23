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Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
İstisnai kadroları düzenleyen ve sınav gibi şartların aranmadığı 657 sayılı Kanunun 59. maddesinde yer alan düzenleme kaldırılmalıydı.
Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte bir çok konuda düzenleme yapıldı.
Ancak kangren haline gelen konulardan birisi olan 657 sayılı Kanunun 59. maddesinde düzenleme yapılmadı.
İstisnai memurluklar olarak bilinen ve sınav gibi atama şartlarının yer almadığı 657 sayılı Kanunun 59. maddesine gösterilen kadrolar şu şekildedir:
"Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,
Bakan Yardımcılıklarına,
DEĞERLENDİRME
1- Yeni sistemde zaten bakan yardımcılığı, valilik, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı, daire başkanı gibi kadrolara nasıl atama yapılacağı 3 Nolu CBK'da yer almıştı. Örneğin genel müdürler için kamunun yanı sıra, özelde veya serbest olarak 5 yıl çalışmış olma şartı, daire başkanlığı için ise kamuda en az 5 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır. Ayrıca bu kadrolara atanmada 4 yıllık öğrenim ve 657'nin 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak şartı aranacaktır. Yeni hükümet sisteminde konu bu şekilde düzenlenmişken, 657 sayılı Kanunun 59. maddesinin kaldırılmaması büyük bir yanlış olmuştur.
2- Diğer taraftan, sadece özel kalem müdürlüğü kadrosu istisnai kadro olarak kalmalıdır. Zira özel kalem müdürlüğü, bir bakanın tüm bilgisine sahip olduğu için, bakanın güvendiği biri tarafından bu görevin yerine getirilmesi uygun olacaktır.
3- 3 nolu CBK'nin 3. maddesinin 4. fıkrasında "657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almıştır. Uygulanmaz denilen madde sadece "En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak" ve hizmet süreleri maddeleridir. Yani 3 nolu CBK'ne göre lise mezunu birisi istisnai memurluklara atanabilecektir.
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