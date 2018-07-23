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2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı

İstisnai kadroları düzenleyen ve sınav gibi şartların aranmadığı 657 sayılı Kanunun 59. maddesinde yer alan düzenleme kaldırılmalıydı.
23 Temmuz 2018 00:02
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Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte bir çok konuda düzenleme yapıldı.

Ancak kangren haline gelen konulardan birisi olan 657 sayılı Kanunun 59. maddesinde düzenleme yapılmadı.

İstisnai memurluklar olarak bilinen ve sınav gibi atama şartlarının yer almadığı 657 sayılı Kanunun 59. maddesine gösterilen kadrolar şu şekildedir:

"Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına, Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman), Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçi-liklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Milli İstihbarat Teşkilatı memurluk-larına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine, Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır."

DEĞERLENDİRME

1- Yeni sistemde zaten bakan yardımcılığı, valilik, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı, daire başkanı gibi kadrolara nasıl atama yapılacağı 3 Nolu CBK'da yer almıştı. Örneğin genel müdürler için kamunun yanı sıra, özelde veya serbest olarak 5 yıl çalışmış olma şartı, daire başkanlığı için ise kamuda en az 5 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır. Ayrıca bu kadrolara atanmada 4 yıllık öğrenim ve 657'nin 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak şartı aranacaktır. Yeni hükümet sisteminde konu bu şekilde düzenlenmişken, 657 sayılı Kanunun 59. maddesinin kaldırılmaması büyük bir yanlış olmuştur.

2- Diğer taraftan, sadece özel kalem müdürlüğü kadrosu istisnai kadro olarak kalmalıdır. Zira özel kalem müdürlüğü, bir bakanın tüm bilgisine sahip olduğu için, bakanın güvendiği biri tarafından bu görevin yerine getirilmesi uygun olacaktır.

3- 3 nolu CBK'nin 3. maddesinin 4. fıkrasında "657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almıştır. Uygulanmaz denilen madde sadece "En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak" ve hizmet süreleri maddeleridir. Yani 3 nolu CBK'ne göre lise mezunu birisi istisnai memurluklara atanabilecektir.

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