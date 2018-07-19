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Rekabet Kurulu, Google'ın savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Google'ın savunmasını alacak
19 Temmuz 2018 17:48
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Rekabet Kurulu, Google'ın savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Google'ın savunmasını alacak. Sözlü savunma toplantısı 28 Ağustos'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışların ve Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin ilgili kanunu ihlal ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu firmalarla ilgili sözlü savunma toplantısı, 28 Ağustos günü saat 10.30'da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Ağustos mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun
Anadolu Ajansı
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