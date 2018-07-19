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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,47 azalışla 189,10 liradan tamamladı
19 Temmuz 2018 17:49
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 310,00 lira, Cumhuriyet altını 1.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 189,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 189,80 190,00 188,90 189,10
Cumhuriyet Ata Lira 1.251,00 1.271,00 1.245,00 1.265,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 173,00 177,00 172,50 176,50
Lira(Tam) Ziynet 1.222,00 1.242,00 1.217,00 1.240,00
Yarım Ziynet 611,00 621,00 610,00 620,00
Çeyrek Ziynet 305,00 310,00 305,00 310,00
Anadolu Ajansı
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