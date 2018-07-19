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Denizli'de sokak köpeği inşaatta asılı halde bulundu

Tavas ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın üçüncü katında köpek yavrusunun iple asılı halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
19 Temmuz 2018 17:52
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Denizli'de sokak köpeği inşaatta asılı halde bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın üçüncü katında köpek yavrusu iple asılı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahallesi Babayusuflar Sokak'ta, inşaat halindeki apartmanın penceresinden dışarıya iple sarkmış halde bir sokak köpeği gören vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve veteriner hekim inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tavas Belediye Başkan Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis, veteriner ve zabıta ekiplerinin inceleme başlattığını belirterek, "Veterinerin yaptığı ilk ön incelemede yavru köpeğin burada uzun süre yalnız kaldığı, aşırı sıcak ve açlık neticesinde bağlı olduğu ipten kurtulmak istemesi sonucu pencereye doğru yönelmesi ve maalesef buradan düştüğü yönünde olmuştur." dedi.

Her ihtimalin değerlendirildiğini söyleyen Akyol, şunları kaydetti:

"Olay yeri inceleme ekipleri daha kapsamlı bir netice alınabilmesi için gerekli tüm gayreti göstermektedir. Bu tür bir olayın bir insan eliyle yapılması fikri dahi kanımızı dondurmaktadır. Ümidimiz ve temennimiz ilçemizde bu tür bir caninin olmaması yönündedir. Yavru köpeğin ölümüyle ilgili kasten veya ihmalkarlık sonucu en ufak bir teşebbüs dahi varsa, bunun hem bir vatandaş hem de bir belediye başkanı olarak sonuna kadar takipçisi olacağıma tüm halkımız önünde söz veriyorum. İnsanlığımıza sığmayacak böyle bir olay bir insan eliyle yapılmışsa, o eli de o ele sahip cani zihniyeti de lanetliyorum. Şu anda yapılan incelemenin detaylı sonuçlarını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı
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