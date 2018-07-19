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Birleştirilen bakanlıklarda, başlangıçta tek Bakan yardımcılığı olmalı

Yeni sistemde, özellikle birleştirilen 6 Bakanlıkta eski alışkanlıkların devam etmemesi isteniyorsa tek Bakan yardımcılığı olmalı
19 Temmuz 2018 17:54
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Birleştirilen bakanlıklarda, başlangıçta tek Bakan yardımcılığı olmalı

Bilindiği üzere, yeni sistemde 6 yerde birleştirme oldu. Çalışma ve Aile Bakanlığı, Orman ve Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi ve Gümrük Bakanlığı, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirildi.

Birleştirilmelerinin en büyük nedeni çoğunun benzer görevler yapmalarıydı.

Benzer görev ve yetki çakışmalarının sonlandırılması için Başbakanlıkta bir çok kez toplantı yapıldı.

Ancak, Başbakanlıkta 2-3 yıldır süren toplantılara rağmen, görev ve yetki çakışması sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemedi.

Zira her kurum kendi teşkilatını korumak istedi.

Şimdide, özellikle birleştirilen Bakanlıklarda, eski iki Bakanlıktan birer bakan yardımcısı atanarak yeni teşkilat sisteminin kurulacağı ifade edilmektedir.

Oysaki eğer eski Bakanlığı temsilen, birleştirilen Bakanlıklara birer bakan yardımcısı atanması durumunda, atanan her bir bakan yardımcısı eski teşkilatını korumaya devam edecektir.

Türkiye yılların bürokrasi deneyimine sahiptir. Bürokrasi demek biraz da olanı korumak demektir.

Dolaysıyla ilk etapta, konulara objektif yaklaşabilen, birikimli tek bir bakan yardımcısı atanmalı, teşkilat kurulduktan, aynı görevleri yapan birimler birleştirildikten sonra gerekiyorsa ikinci Bakan yardımcısı atanması yoluna gidilmelidir.

Eğer daha teşkilatlar oluşturulmadan iki bakan yardımcılığı makamı oluşturulursa, görev ve yetki çakışmalarının olduğu eski sistem aynen devam edebilecektir.

Memurlar.Net - Özel

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