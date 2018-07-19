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FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 6 tutuklama
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
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