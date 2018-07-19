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Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncunun yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
19 Temmuz 2018 18:34
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Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunu Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirdi. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.
Habertürk
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