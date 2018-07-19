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FETÖ'den yargılanan eski MİT'çiye 15 yıl hapis istemi

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski MİT Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
19 Temmuz 2018 18:43
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FETÖ'den yargılanan eski MİT'çiye 15 yıl hapis istemi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Coşkun ile avukatı katıldı.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan MİT personeli S.Ş, 15 Temmuz 2016 günü sanık Coşkun ile mesaiden sonra yemek yediklerini, arabasıyla Günay Coşkun'u lojmanına götürdüğünü ancak darbe girişimi faaliyetleri nedeniyle bırakamadığını belirtti.

Bunun üzerine Coşkun ile Yenimahalle'deki evine gittiklerini ve televizyondan gelişmeleri takip ettiklerini anlatan S.Ş, "Coşkun'un örgüt üyesi olduğuna dair bir bilgim yoktur. Darbe girişiminden sonra açığa alındığını duymuştum. Darbe girişimi günü evimdeyken gelişmeleri televizyondan takip ettik ve amirlerimizden gelecek emirleri bekledik. Kendi aramızda neler olduğunu anlamaya çalıştık. Coşkun'un darbe girişimini destekleyen bir faaliyetine ya da söylemine şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

Tanığın beyanlarının ardından iddia makamından esas hakkındaki görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kendi adına kayıtlı olmayan telefonlardan FETÖ'nün "mahrem abileri" ile iletişim kurduğunun tespit edildiğini ve üzerine kayıtlı olan cep telefonunda FETÖ üyelerinin gizli haberleşmede kullandıkları programlardan olan "KakaoTalk"ı kullandığının tespit edildiğini bildirdi.

Mevcut deliller sonucunda Günay Coşkun'un, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğunun kabul edilmesi gerektiğini beyan eden savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Coşkun'a esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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