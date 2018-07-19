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FETÖ sanığı doktora 3 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan doktor Asiye Pınar M., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
19 Temmuz 2018 18:51
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FETÖ sanığı doktora 3 yıl 9 ay hapis cezası

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Asiye Pınar M. ile avukatı hazır bulundu.

Cerrah eşi Prof. Dr. A.M.'nin de tanık olarak dinlendiği duruşmada örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarını reddeden Asiye Pınar M., beraatini istedi. Yazılı savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen sanık, son sözü sorulunca, "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, Asiye Pınar M.'yi, 'silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında başka dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklardan Ferhat Ç., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay, Selma G. aynı suçtan 5 yıl, Ayşe K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
Doğan Haber Ajansı
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