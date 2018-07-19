Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle görüştü

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen temsilcileriyle görüştü.

Görüşmeye katılan öğretmenler şu bilgi notunu yayınladılar

"Bakan beyin programını gözlerimizle gördük saniye boşluğu yoktu.

Buna rağmen müsteşar yard Muammer Yıldız beyin sayesinde 5 dk da olsa hediyelerinizi takdim etmek için görüştüreceğiz dediler.

Ziya hoca 6 kişilik temsilci ekibimizi kabul etti. 5 dk denmesine rağmen yarım saat bizleri dinledi.

Sağlık özrünü ayrı tuttuğunu belirtti. Bu konuyu görüşeceğiz ve belki yarın bununla ilgili bi duyuru yayınlayabiliriz dedi.

Aile birliği için devlet orada nasıl öğretmen tutacak diyor. Kibar bir dille sözleşme şartları belliydi dedi.

En dikkate alınması gereken sözleri: "Sizi bir kağıt parçası olarak görmüyoruz, bunu bir İNSAN meselesi olarak görüyoruz. Sıfır tolerans değiliz bu konuda. Değerlendireceğiz".