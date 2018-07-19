50 çiftçiye 500 adet kovan dağıtıldı

Bayburt Üniversitesi tarafından TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında hazırlanan Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesi ile Demirözü İlçesi, Damlıca, Kalecik, Beşpınar ve Otlukbeli köylerinden 50 arıcıya 500 kovan dağıtıldı. Arıcılara 250'si dolu olmak üzere toplam 500 kovan dağıtımının yapılacağı projede uygun görülen beş çiftçiye organik tarım eğitimi verilerek sertifika alması sağlanacak.

Dağıtım örenine katılan Vali Pehlivan projenin hem Bayburt'a hem de Demirözü İlçesi'ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali Pehlivan, "Bayburt Üniversitemiz ile TANAP'ın yapmış olduğu projenin bugün meyvelerini toplamaya başladık. İlimizde altı yüz ton bal üretiliyor. Bu sadece yerel üreticilerimizin ürettiği miktar. Bir o kadar da gezginci arıcılarımız üretiliyor. Dolayısıyla Bayburt'ta bin tondan fazla bal üretimi söz konusu. Kovan sayımız beş yıl içerisinde 23 binlerden 70 bin civarına ulaşmış durumda. Dolayısıyla 150 bin kovan kapasitemizin yüzde ellisine ulaşmış durumdayız. Halen kat edecek yolumuz var" diye konuştu.

Vali Pehlivan, organik üretimin gıda ile ilgili tüm alanlarda olduğu gibi arıcılıkta da önemli olduğunun altını çizdi.

Bayburt Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP)'a sunulan Organik Arıcılık Projesi'nin de kabul edildiği müjdesini paylaşan Vali Pehlivan, "Bir milyon lira civarında bir proje. Proje kapsamında 9 ayrı vadi belirlenmiş durumda. Üreticilerimize vermiş olduğumuz hibe ve teşviklerle inşallah bu vadilerde inşallah organik bal üretip tüketiciyle buluşturacağız. Bu projemiz ve Üniversitemizin Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesi ile birlikte ilimizde organik arıcılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak. Yine Orsor Vadisi'nde 400 bin TL'lik bir proje uygulanmaya devam ediyor. Bu gelişmeler ilimiz adına gerçekten sevindirici. İyi ki bu projeler yapılıyor ve iyi ki siz değerli arıcılarımız ilgi gösteriyorsunuz. Sizlerin emeği girişimi olmasa bu projeler bir anlam ifade etmez. Burada kadın çiftçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar her alanda olduğu gibi arıcılığın da en güzelini yapıyorlar. İnşallah bu proje hem ilimiz ve ilçemizin hem de bu projeden yararlananların sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlar. Bu vesileyle başta Sayın Rektörümüz olmak üzere emeği geçen hocalarımıza, sizlere ve işbirliği yapan TANAP'a teşekkür ediyor hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum " ifadelerini kullandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise Bayburt Üniversitesi'nin Bayburt'la yakından ilgili olması gerektiğine her zaman vurgu yaptıklarını ve Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesinin bu doğrultuda hazırlanmış olduğunu kaydetti.

Düzenlenen törenle projenin ilk meyvelerini almaya başladıklarını belirten Rektör Coşkun, "Tabi bu projelerin sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. İnşallah bundan sonra çiftçilerimiz bunu sürdürülebilir hale getirecekler. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Etaplar halinde uygulamaya geçtikçe bunları duyuracağız. Herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında temin edilen arıcılık malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut, ilgili kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.