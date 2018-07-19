1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 çiftçiye 500 adet kovan dağıtıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesi kapsamında düzenlenen arıcılık malzemeleri dağıtım törenine katıldı.
19 Temmuz 2018 19:07
Yazdır
50 çiftçiye 500 adet kovan dağıtıldı

Bayburt Üniversitesi tarafından TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında hazırlanan Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesi ile Demirözü İlçesi, Damlıca, Kalecik, Beşpınar ve Otlukbeli köylerinden 50 arıcıya 500 kovan dağıtıldı. Arıcılara 250'si dolu olmak üzere toplam 500 kovan dağıtımının yapılacağı projede uygun görülen beş çiftçiye organik tarım eğitimi verilerek sertifika alması sağlanacak.

Dağıtım örenine katılan Vali Pehlivan projenin hem Bayburt'a hem de Demirözü İlçesi'ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali Pehlivan, "Bayburt Üniversitemiz ile TANAP'ın yapmış olduğu projenin bugün meyvelerini toplamaya başladık. İlimizde altı yüz ton bal üretiliyor. Bu sadece yerel üreticilerimizin ürettiği miktar. Bir o kadar da gezginci arıcılarımız üretiliyor. Dolayısıyla Bayburt'ta bin tondan fazla bal üretimi söz konusu. Kovan sayımız beş yıl içerisinde 23 binlerden 70 bin civarına ulaşmış durumda. Dolayısıyla 150 bin kovan kapasitemizin yüzde ellisine ulaşmış durumdayız. Halen kat edecek yolumuz var" diye konuştu.

Vali Pehlivan, organik üretimin gıda ile ilgili tüm alanlarda olduğu gibi arıcılıkta da önemli olduğunun altını çizdi.

Bayburt Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP)'a sunulan Organik Arıcılık Projesi'nin de kabul edildiği müjdesini paylaşan Vali Pehlivan, "Bir milyon lira civarında bir proje. Proje kapsamında 9 ayrı vadi belirlenmiş durumda. Üreticilerimize vermiş olduğumuz hibe ve teşviklerle inşallah bu vadilerde inşallah organik bal üretip tüketiciyle buluşturacağız. Bu projemiz ve Üniversitemizin Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesi ile birlikte ilimizde organik arıcılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak. Yine Orsor Vadisi'nde 400 bin TL'lik bir proje uygulanmaya devam ediyor. Bu gelişmeler ilimiz adına gerçekten sevindirici. İyi ki bu projeler yapılıyor ve iyi ki siz değerli arıcılarımız ilgi gösteriyorsunuz. Sizlerin emeği girişimi olmasa bu projeler bir anlam ifade etmez. Burada kadın çiftçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar her alanda olduğu gibi arıcılığın da en güzelini yapıyorlar. İnşallah bu proje hem ilimiz ve ilçemizin hem de bu projeden yararlananların sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlar. Bu vesileyle başta Sayın Rektörümüz olmak üzere emeği geçen hocalarımıza, sizlere ve işbirliği yapan TANAP'a teşekkür ediyor hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum " ifadelerini kullandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise Bayburt Üniversitesi'nin Bayburt'la yakından ilgili olması gerektiğine her zaman vurgu yaptıklarını ve Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması projesinin bu doğrultuda hazırlanmış olduğunu kaydetti.

Düzenlenen törenle projenin ilk meyvelerini almaya başladıklarını belirten Rektör Coşkun, "Tabi bu projelerin sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. İnşallah bundan sonra çiftçilerimiz bunu sürdürülebilir hale getirecekler. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Etaplar halinde uygulamaya geçtikçe bunları duyuracağız. Herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında temin edilen arıcılık malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut, ilgili kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 850 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vatandaş Adnan Oktar'ı 13 bin defa şikayet etti
19 Temmuz 2018 19:49		 Sağlık Bakanlığından 'Suşehri' açıklaması
19 Temmuz 2018 19:22
Emniyetten sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili açıklama
19 Temmuz 2018 19:04		 Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle görüştü
19 Temmuz 2018 18:54
Vatan Partisi: Mehmetçik kavramını yok ediyorsunuz
19 Temmuz 2018 18:01		 Kalın: 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz
19 Temmuz 2018 17:36
Bedelli askerlik teklifi pazartesi görüşülecek
19 Temmuz 2018 15:33		 CHP: Kurultay için yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız
19 Temmuz 2018 15:16
Enerji Bakanı Dönmez'den şirketlere borç uyarısı!
19 Temmuz 2018 14:35		 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
19 Temmuz 2018 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 4
olympiakos 1
doksanıncıköyden 1
yetkileri kötüye kullanmak 2
axel witsel 1
mabel matiz 4
Boşvermişlik hissi 1
şükretmek 2
arıx 1
bir olmak 2
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sosyal Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam