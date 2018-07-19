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Karı-koca gasptan gözaltına alındı
Samsun'da bir kadın ile kocası, kadının temizlik için gittiği ev sahibine tehditle 20 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gasp suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(49) adlı şahıs evine temizlik için gelen E.B.(36) adlı kadın ile kocası Ş.B.'nin (51) kendisine tehditle 20 bin liralık senet imzalattıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan E.B. ve Ş.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
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