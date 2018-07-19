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Sağlık Bakanlığından 'Suşehri' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Suşehri Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle 80 hastanın zehirlenme şüphesiyle başvurması üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.
19 Temmuz 2018 19:22
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Sağlık Bakanlığından 'Suşehri' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada "Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu" başlığı ile yer alan haberlere dikkat çekilerek şöyle denildi:

"16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Suşehri Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle 80 hastanın zehirlenme şüphesiyle başvurması üzerine inceleme başlatılmıştır. Başta şebeke suyu olmak üzere olası kaynak araştırmaları yapılmıştır. 4 gün içerisinde yaklaşık 750 başvuru olmuş, tamamı ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Halen hastanede tedavi altında olan vaka bulunmamaktadır."

Suşehri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından içme kullanma suyu şebekesinden numuneler alınarak analiz edilmek üzere halk sağlığı laboratuvarına gönderildiği kaydedilerek, "Alınan su numuneleri analiz aşamasında olup, henüz sonuçlanmamıştır. Belediye izlem noktalarından günlük bakiye klor takibi de düzenli olarak yapılmaktadır.

Olası kirliliğe karşı önlem olarak şebeke suyu klorlama düzeyi geçici olarak artırılmış, isale hattı ve depo kontrolleri sıklaştırılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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