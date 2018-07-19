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FETÖ'nün 'Manavgat imamı'na 10 yıl hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Antalya'nın Manavgat ilçesinin sözde "imamı" olduğu iddia edilen Metin Özer, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapisle cezalandırıldı.
Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özer ve avukatı katıldı.
Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özer'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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