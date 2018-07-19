1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'Manavgat imamı'na 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Antalya'nın Manavgat ilçesinin sözde "imamı" olduğu iddia edilen Metin Özer, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapisle cezalandırıldı.
19 Temmuz 2018 19:31
Yazdır
FETÖ'nün 'Manavgat imamı'na 10 yıl hapis cezası

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özer ve avukatı katıldı.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özer'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,184 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DEAŞ emiri o katliamı anlattı!
19 Temmuz 2018 21:07		 '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında tutuklama talebi
19 Temmuz 2018 20:28
Meslekten ihraç edilen hemşire FETÖ'den tutuklandı
19 Temmuz 2018 19:34		 FETÖ sanığı doktora 3 yıl 9 ay hapis cezası
19 Temmuz 2018 18:51
FETÖ'den yargılanan eski MİT'çiye 15 yıl hapis istemi
19 Temmuz 2018 18:43		 FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 6 tutuklama
19 Temmuz 2018 18:27
Hava Kuvvetleri mensubu 6 FETÖ'cü itirafçı oldu
19 Temmuz 2018 18:17		 Sıkıyönetim listesindeki hakimlerin yargılandığı davada karar
19 Temmuz 2018 17:39
Kayseri'de 2 askere FETÖ gözaltısı
19 Temmuz 2018 17:19		 Gri listedeki DHKP-C üyesi terörist dernekte yakalandı
19 Temmuz 2018 17:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
Bostancı: 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek
OHAL Komisyonu kararı sonrasında, icra müdürü katip yapıldı
20 günlük evli kadın polis intihar etti
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 4
olympiakos 1
doksanıncıköyden 1
yetkileri kötüye kullanmak 2
axel witsel 1
mabel matiz 4
Boşvermişlik hissi 1
şükretmek 2
arıx 1
bir olmak 2
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Sosyal Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Engelli İşçi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora İlanı
DPB Naklen Avukat Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam